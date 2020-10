Stone: i nuovi mobili bagno con lavabo doppio o singolo di ImportForMe

21 ottobre 2020 a

a

a

(Bologna, 21 Ottobre 2020) - Bologna, 21 Ottobre 2020 - È tardi, devi andare al lavoro o a portare i bambini a scuola, ti precipiti in bagno per la tua routine mattutina ma sembra esserci una riunione di famiglia, sono tutti lì. Il coniuge, i figli, il coinquilino, tutti davanti al lavandino del bagno e quello che avresti potuto fare in 5 minuti diventa una lunga operazione. Quante volte è capitato? Se lo spazio lo consente questo quadretto mattutino può facilmente risolversi, è infatti sufficiente acquistare un bel mobile bagno con un doppio lavabo.

Qualora non vi fosse sufficiente spazio, sarà naturale optare per l'installazione di un mobile bagno singolo, scegliendo magari un modello con una vasca ampia così da condividerla con la propria famiglia. Un grande specchio e un grande lavabo consentiranno comunque di godere della compagnia al mattino, senza tuttavia “pestarsi i piedi” eccessivamente.

Se lo spazio lo consente è anche possibile creare soluzioni diverse con mobili bagno con lavabo doppio o singolo. In alternativa al classico lavabo doppio o al singolo, è possibile anche creare una doppia soluzione installando a poca distanza due mobili lavabo identici intervallati da una colonna portaoggetti o un altro mobile, ovviamente sempre in pendant. Le misure sono talmente tante, specie da rivenditori specializzati, che anche dove non si crede si potranno creare soluzioni di gusto e molto pratiche.

Come scegliere il prodotto che fa per te?

Il mobile bagno può avere una dimensione diversa in base allo spazio a disposizione. I migliori rivenditori propongono un ampio ventaglio di scelta sia come larghezze che come profondità, offrendo sia modelli singoli che doppi. In base allo spazio a disposizione si opterà per un lavabo singolo, doppio o altro.

Da tenere in considerazione ovviamente, è anche il collegamento idraulico, anche se normalmente questo è certo l'ultimo problema. Con un intervento idraulico tutto sommato semplice, infatti, è possibile adattare i propri impianti ottenendo sempre un sistema funzionale e di eccellente resa estetica.

Da decidere in base ai gusti sì, ma fino ad un certo punto sono i colori e lo stile. Questi infatti devono tenere conto della luce naturale dell'ambiente, della dimensione della stanza, dello stile di tutta la casa. Anche il bagno, infatti, deve essere in perfetta armonia con ciò che lo circonda, rispecchiando il carattere dei propri inquilini.

La nuova linea Stone: l'eleganza e lo stile dell'essenzialità

Lo stile oggi più diffuso di arredamento è di sicuro quello moderno, non solo perché fortemente di tendenza, ma perché capace di valorizzare ogni ambiente: da quello ampio e luminoso, a quello più compatto e con zone d'ombra.

Lo stile moderno, come quello sposato dalla nuova linea Stone di ImportForMe, ha linee essenziali e pulite, capaci di rendere elegante e sofisticato anche il bagno più angusto. Esteticamente le superfici dell'arredo sembrano di marmo, con sfumature dinamiche di grande stile. La qualità del prodotto e la sua durabilità consentono di poter dire che con la linea Stone si ha un “effetto pietra duri come la pietra”.

Con i mobili bagno Stone con lavabo doppio o lavabo singolo si possono creare le soluzioni sopra descritte, con la sicurezza di avere tutta la varietà necessaria per creare uno spazio personale e di carattere.

Se la luce lo consente si potrà optare per un modaiolo grigio antracite, bellissimo in contrasto con il bianco della ceramica del lavabo; in alternativa sarà sempre meglio scegliere i colori chiari come lo Stone bianco.

La linea che propone arredi sospesi in pieno stile moderno, offre una molteplicità di colori, dimensioni e varietà per accontentare i gusti di tutti e le esigenze di ogni ambiente.

Il modello più venduto fra questi di ImportForMe è quello dove il lavabo ha la ceramica ampia che si allunga su tutto il piano superiore del mobile, ma ora abbiamo ampliato la gamma col lavabo doppio e a ciotola, così da accontentare davvero ogni gusto. In ogni caso l'importante è che le ceramiche siano sicure e comode da pulire, quindi anti taglio e idrorepellenti.

Per maggiori informazioni

Import for Me

Sito web: https://www.importforme.it/mobili-bagno.it-IT.html

Bologna – Italia

Responsabilità editoriale: Img Solutions srl