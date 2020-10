21 ottobre 2020 a

Milano, 21 ott. (Adnkronos) - Lite nella notte, poco prima dell'1, in via Luigi Bertelli a Milano. Il bilancio è di un uomo accoltellato alla coscia sinistra trasportato in codice rosso, ossia in gravi condizioni, all'ospedale Niguarda. Lo rende noto l'Areu, l'azienda regionale emergenza urgenza. Sul caso indaga la polizia.