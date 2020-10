21 ottobre 2020 a

Milano, 21 ott. (Adnkronos) - "E' chiaro che si chiude alle 23 si penalizza una parte degli esercizi e sono quelli che vanno aiutati, come i ristoratori, tra quelli che stanno pagando il prezzo più alto. E' chiaro che lanciano un grido d'allarme, queste categorie vanno aiutate". Lo afferma il sindaco di Milano Giuseppe Sala, ospite di Radio Deejay, sul coprifuoco che potrebbe scattare in città per arginare l'emergenza Covid.