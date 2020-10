Patuanelli, 'Sistema Camerale necessario in momento complicatissimo'

21 ottobre 2020 a

a

a

Roma, 21 ott. (Adnkronos/Labitalia) - "Il sistema Camerale oggi è necessario se vogliamo accompagnare le imprese in un momento di transizione complicatissimo, verso quel percorso di digitalizzazione che stanno affrontando con difficoltà ma anche con grande tenacia". Così Stefano Patuanelli, ministro dello Sviluppo economico, intervenendo in modalità telematica all'assemblea di Unioncamere.

Il sistema camerale, ha sottolineato ancora Patuanelli è "necessario per far arrivare a meta, e velocemente, i sistemi che implementiamo per le imprese", ha concluso.

"Dai prossimi giorni comincerò a sottoscrivere i primi commissariamenti - afferma il ministro - e ritengo che sia necessario ritornare a un sistema di contributo unificato per permettere alle Camere di commercio di fare appieno il proprio lavoro".

"Da subito sono stato convinto della necessità di completare la riforma, ho tenuto duro, anche contro le pulsioni in Parlamento di chi voleva rallentare il processo di completamento della riforma. Non è la riforma della parte politica che rappresento ma era necessario completarla. Ed era necessario farlo perché a rischio non è tanto quella parte autoreferenziale di ogni organismo intermedio ma il supporto che stiamo dando alle imprese. E non possiamo permetterlo".