Milano: Flavio Cattaneo, 'io sindaco? Nulla di vero, già impegnato in altro'

Milano, 21 ott. (Adnkronos) - "Non c'è nulla di vero. Non c'è stato nessun contatto e non c'è nessuna disponibilità, sono già impegnato in altro". Così Flavio Cattaneo, manager e imprenditore di lunga esperienza, smentisce all'Adnkronos le indiscrezioni che lo vedono nella lista dei possibili candidati del centrodestra per la corsa alla fascia di sindaco di Milano. Dalla Rai, fino al suo più recente passato ai vertici di Telecom Italia e Ntv, Cattaneo esclude in modo secco un interesse per la politica.