Milano, 21 ott. (Adnkronos) - Un uomo di 71 anni è morto a Livraga, nel Lodigiano, investito in auto mentre era in sella alla sua bicicletta. Verso le 10 sulla strada provinciale 168 l'uomo è stato investito da un'auto, guidata da una donna di 83 anni. Sul posto, riferisce l'Areu, sono intervenuti il personale del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco. La donna è stata portata in codice verde in ospedale.