Pirelli: Fondazione avvia nuovo programma didattico digitale per scuole

21 ottobre 2020 a

a

a

Milano, 21 ott. (Adnkronos) - Sarà aperto a tutte le scuole d'Italia il nuovo programma educational della Fondazione Pirelli che dal 2013 organizza laboratori gratuiti sulla storia e la cultura d'impresa di Pirelli coinvolgendo ogni anno oltre 3mila ragazzi. Quest'anno, per la prima volta, le lezioni proposte dalla Fondazione Pirelli si svolgeranno interamente in digitale e saranno quindi fruibili dai ragazzi delle scuole primarie e secondarie di tutta Italia. Si tratta, si spiega, di appuntamenti flessibili e programmabili ad hoc con le singole classi e ad oggi sono già diversi gli istituti, dalla Sicilia all'Abruzzo, dal Lazio alla Lombardia, che hanno prenotato i percorsi.

I corsi, che prevedono percorsi formativi 'a distanza' strutturati in più appuntamenti, tra virtual tour, lezioni live e laboratori, saranno condotti dallo staff del dipartimento didattico di Fondazione e consentiranno ai ragazzi di avvicinarsi ai valori fondanti della cultura d'impresa di una multinazionale ultracentenaria come Pirelli. Cultura d'impresa e patrimonio storico-artistico della Pirelli andranno a costituire un ecosistema di contenuti e-learning a disposizione delle scuole. L'offerta didattica interdisciplinare si concentrerà in modo particolare sul rapporto tra arte e produzione industriale, sulla storia delle invenzioni e innovazioni, sull'evoluzione della comunicazione visiva, sui profondi cambiamenti che stanno interessando il nostro modo di muoverci e sulla mobilità sostenibile.

Attraverso la navigazione sul sito fondazionepirelli.org, l'utilizzo di materiali multimediali, podcast e video sarà possibile analizzare i bozzetti preparatori delle campagne pubblicitarie di Pirelli, seguire le storie degli inventori che hanno contribuito a rivoluzionare il modo di vivere, conoscere le più importanti strategie adottate dalle imprese in materia di sostenibilità e sicurezza e scoprire la storia e l'attualità del gruppo Pirelli.