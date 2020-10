Milano: accoltella l'ex amante della moglie, arrestato 51enne

21 ottobre 2020 a

Milano, 21 ott. (Adnkronos) - I carabinieri hanno arrestato a Cernusco sul Naviglio, in provincia di Milano, un uomo di 51 anni, accusato di tentato omicidio per aver accoltellato al collo l'ex amante della moglie, un 47enne di Pioltello. Il 51enne ha seguito con la propria auto il 47enne e a Segrate lo ha bloccato. Scesi dalle auto i due hanno iniziato a litigare, poi il 51enne ha colpito il rivale con un pugno e con due coltellate al collo. Subito dopo è scappato. Le coltellate non hanno provocato gravi lesioni e il 47enne è stato trasportato in codice giallo all'Ospedale Città Studi di Milano.

I militari hanno trovato l'aggressore nella sua abitazione a Cernusco sul Naviglio e lo hanno arrestato, portandolo nel carcere di San Vittore.