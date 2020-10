21 ottobre 2020 a

a

a

Roma, 21 ott. (Adnkronos) - "Quello che sta accadendo con Aspi, al di là delle pruriginose questioni che non hanno niente a che vedere con la verità, credo che la scelta del 14 luglio che aveva dentro la difesa del lavoro e dei lavoratori, debba essere esperita fino alla fine". Ad affermarlo è il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, in occasione del convegno per festeggiare i 40 anni della Filt Cgil.