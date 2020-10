Coronavirus: Conte, 'evitare spostamenti non necessari'

21 ottobre 2020 a

a

a

Roma, 21 ott. (Adnkronos) - "Bisogna sforzarci tutti a limitare il contagio, limitare gli spostamenti non necessari: se faremo questi sacrifici eviteremo interventi più gravosi, tanto più rigoroso sarà il rispetto delle prescrizioni tanto più sarà possibile contenere la seconda ondata con minor sacrificio per il paese. Sono fiducioso che avremo la serenità e impegno necessaria per superare" anche questa fase. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo nell'Aula del Senato sulle misure adottate per la nuova fase relativa all'emergenza epidemiologica da Covid-19.