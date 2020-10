Coronavirus: Conte, 'decisivo coordinamento, preservare omogeneità misure'

21 ottobre 2020 a

Roma, 21 ott. (Adnkronos) - "A livello regionale bisogna mantenersi pronti a intervenire per modulare in modo più restrittivo" le misure "se aumenta il contagio. La Regione può stabilire norme d'intesa con il ministro della Salute. In questa fase ritengo fondamentale e decisivo il massimo coordinamento tra i diversi livelli di governo, con la collegialità delle scelte, che devono preservare i caratteri di omogeneità e coerenza". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante l'informativa al Senato sul nuovo Dpcm con le misure per il contenimento dei contagi da Covid-19.