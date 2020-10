5G: effetto moltiplicatore per investimenti, per Italia 14,2 mld di benefici economici (2)

21 ottobre 2020 a

(Adnkronos) - L'analisi ha preso in considerazione l'adozione di casi d'uso 'full 5G' in 4 settori: Smart production and logistics, Smart rural, Smart urban, Smart public services. Ne emerge che i settori Smart production e Smart rural sono quelli che otterranno i maggiori benefici netti grazie al 5G, rispettivamente pari a circa 70 miliardi di euro e 55 miliardi di euro, e saranno trainati da casi d'uso in ambito Smart factory, agricoltura e fixed wireless access per le aree suburbane e rurali.

Il report evidenzia inoltre come alcune tipologie specifiche di casi d'utilizzo potrebbero necessitare di finanziamenti pubblici per la loro realizzazione. In dettaglio, questo riguarda il settore Smart Public Services, ma anche casi d'uso per l'adozione di Fwa in aree suburbane e rurali, per l'agricoltura e per “hot spot” in aree urbane. Il report stima che a livello europeo si potranno ottenere oltre 50 miliardi di euro di benefici con meno di 20 miliardi di euro di sussidi pubblici.