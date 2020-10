Coronavirus: da Regione Lombardia 6 mln ad asili nido e servizi infanzia

21 ottobre 2020 a

Milano, 21 ott. (Adnkronos) - Regione Lombardia ha stanziato un contributo di 6 milioni di euro a fondo perduto per gli asili nido e i servizi prima infanzia. L'assessore regionale alle Politiche sociali, abitative e Disabilità Stefano Bolognini ha spiegato che "questo importante stanziamento è diretto alle realtà pubbliche, private o private accreditate, senza distinzioni. Potrà essere d'aiuto per molte strutture rimaste inevitabilmente chiuse durante il lockdown e che, anche per questo, oggi si trovano in difficoltà. Siamo consapevoli del loro importante ruolo assistenziale ed educativo e vogliamo garantire un sostegno concreto. Un'iniezione di liquidità che in alcuni casi potrà risultare fondamentale per il proseguimento delle loro attività".

Con questo contributo a fondo perduto, ha aggiunto Bolognini, Regione Lombardia "garantisce concretamente la sicurezza di migliaia di famiglie, in un momento di grande incertezza dovuto al rapido sviluppo della nuova ondata di Covid. Sostenere gli asili nido e i servizi per la prima infanzia permetterà sia di favorire la tenuta dell'intero sistema di offerta regionale sia di preservare quel patrimonio di conoscenze e competenze che rappresentano un'eccellenza del nostro territorio".