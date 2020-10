Manovra: Bombardieri a Governo, 'blocco licenziamenti e ammortizzatori sociali'

21 ottobre 2020 a

Roma, 21 ott. (Adnkronos) - "Andiamo al confronto con il Governo per chiedere il blocco dei licenziamenti e la continuazione degli ammortizzatori sociali. Abbiamo già detto in altre occasioni, e lo ripeteremo in questa sede, che la crisi sociale è dietro l'angolo e noi siamo molto preoccupati: chiediamo alla politica e al Governo di non chiudere gli occhi". Ad affermarlo in una nota è il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri in occasione del confronto con il Governo.