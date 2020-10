Coronavirus: Tajani, 'ecco i nostri dieci punti contro crisi economica e sanitaria' (3)

21 ottobre 2020 a

a

a

(Adnkronos) - "Imprese: contributo a fondo perduto e finanziamenti alle imprese, flat tax. Aiuti per le famiglie. Scuole superiori: dividere in tre gruppi le sezioni in modo da garantire 2 giorni di lezioni in presenza per ogni singolo gruppo. es: gruppo a (sezione a,b,c) andranno a scuola il lunedì e giovedì. gruppo b (sezione d,e,f) andranno il martedì e venerdì. gruppo c (sezione g,h,i) il mercoledì e sabato. questo permetterebbe di alleggerire il trasporto pubblico di 2/3 degli studenti ed evitare assembramento. permetterebbe inoltre di utilizzare le poche aule più grandi dell'istituto e di sanificarle a fine giornata"

"Scuole in generale: scaglionare l'ingresso a scuola di almeno 15 minuti da una sezione all'altra, polizia municipale davanti le scuole per evitare assembramento all'orario di ingresso e di uscita dalla scuola, misuratore 'automatico' della temperatura all'ingresso della scuola come accade negli aeroporti, tampone rapido ogni 14 giorni agli insegnanti e ai dipendenti della scuola"

"Rispetto delle norme previste nel Dpcm (attraverso l'utilizzo dell'Esercito, Forze dell'ordine, Asl, Polizia municipale nei trasporti pubblici, piazze, centri commerciali ecc per evitare l'aumento del contagio)".