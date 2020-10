Coronavirus: Gasparri, 'punire senza sconti responsabili aggressione Livorno'

21 ottobre 2020 a

Roma, 21 ott. (Adnkronos) - "Esprimo tutta la mia solidarietà agli agenti vilmente aggrediti a Livorno e l'assoluta condanna per quanto accaduto. È intollerabile che in una fase come quella che stiamo vivendo, che dovrebbe richiamare tutti ad una maggiore attenzione e collaborazione, un gruppo di ragazzi vigliacchi si scagli con tanta violenza contro le Forze dell'Ordine costrette ad intervenire per punire il loro atteggiamento nei confronti delle restrizioni vigenti". Lo afferma il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri.

"Un'aggravante di stupidità -aggiunge- per la quale non dovranno esserci sconti. Mi auguro che tutti i responsabili vengano assicurati alla giustizia e puniti in maniera esemplare. E lascia l'amaro in bocca registrare ancora una volta un'aggressione nei confronti degli agenti che prorio qualche giorno fa sono scesi in piazza per chiedere maggiori tutele. Episodi del genere devono far riflettere e alle tante parole di solidarietà che leggiamo dovrebbero seguire, finalmente, azioni concrete”.