Roma, 22 ott. (Adnkronos) - Applauso dell'Aula di Montecitorio per gli operatori del Sistema sanitario nazionale. Quando, in un passaggio dell'informativa sulle misure per contrastare l'emergenza Covid-19, il premier Giuseppe Conte ringrazia medici, infermieri e tutto il personale del Ssn in prima linea, immediato si leva l'applauso dei deputati presenti nell'emiciclo.