Coronavirus: Boselli, 'Cina grande protagonista di ripresa post Covid' (2)

(Adnkronos) - In questo senso "ritengo fondamentale rilanciare un rapporto diretto e continuativo con le pmi, le imprese e i soggetti che operano nei mercati internazionali e nell'asse delle relazioni Italia Cina: attingere dalle loro esperienze, ascoltare le loro richieste ed interpretare le difficoltà incontrate può fornire un bene intangibile per definire una linea strategica di intervento a livello di Sistema Italia, così come una base oggettiva per intraprendere un dialogo costruttivo tra i governi di entrambi i Paesi", ha aggiunto Boselli.