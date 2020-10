Cdp: iniziativa congiunta su economia circolare, finanziati progetti per 2,7 mld (3)

22 ottobre 2020 a

(Adnkronos) - Trattiamo gli investimenti nell'economia circolare, commenta Beata Daszyńska-Muzyczka, presidente del consiglio di amministrazione di Bgk, "principalmente per preservare le risorse naturali e migliorare la qualità della vita delle generazioni future. Questi progetti richiedono solitamente un ampio sostegno finanziario. Siamo consapevoli che i fondi pubblici non copriranno tutte le esigenze. La soluzione è, tra le altre, il finanziamento sostenibile, ovvero coinvolgere capitali privati ​​e incoraggiare le aziende a realizzare progetti verdi. Sono convinto che saranno le banche e le istituzioni di sviluppo, proprio come Bgk in Polonia, a svolgere un ruolo importante in questo processo. Jice dimostra che possiamo agire in stretta collaborazione ed efficacemente a livello europeo".

Il Gruppo Caisse des dépôts, commenta il Ceo di Cdc, Eric Lombard, "è orgoglioso di contribuire a questa iniziativa congiunta e continuerà a sostenere la transizione verso un'economia circolare in Francia e con i nostri partner europei. I risultati che abbiamo raggiunto collettivamente nel primo anno del Jice sono segnali promettenti per il futuro sviluppo dell'economia circolare nei nostri territori. L'attuale crisi sanitaria ed economica è un incentivo a fare di più per promuovere un uso responsabile delle nostre risorse nei prossimi anni. Questo è il motivo per cui il contributo della Caisse des Dépôts al piano di ripresa francese pone un forte accento sul clima e sulla conservazione della natura, compresa l'economia circolare, in linea con il piano europeo di ripresa e il Green Deal europeo".

Nel 2019, il Gruppo Cdp, commenta l'ad Fabrizio Palermo, "ha rafforzato il proprio supporto alle pubbliche amministrazioni, alle comunità locali e alle imprese, al fine di promuovere la transizione verso un modello di circolarità. I progetti realizzati nell'ambito dell'Iniziativa per l'economia circolare dimostrano la validità della partnership realizzata con la BEI e con gli altri primari Istituti Nazionali di Promozione europei, con la finalità di favorire il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite".