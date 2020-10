Cdp: iniziativa congiunta su economia circolare, finanziati progetti per 2,7 mld

22 ottobre 2020 a

Roma, 22 ott. (Adnkronos) - Sono stati finanziati progetti per un valore complessivo di 2,7 miliardi di euro nel primo anno di attività dell'Iniziativa congiunta sull'economia circolare, avviata nel 2019 da Cassa Depositi e Prestiti, Banca Europea per gli Investimenti, Caisse des Dépôts, Instituto de Crédito Oficial, KfW e Bank Gospodarstwa Krajowego. L'iniziativa, si legge in una nota di Cdp, si pone l'obiettivo di realizzare investimenti per un totale di 10 miliardi di euro nel periodo 2019 - 2023.

Nel corso del primo anno di attività si è raggiunto più di un quarto del target quinquennale previsto, con l'avvio di progetti in numerosi settori - agricoltura, industria, servizi, mobilità, sviluppo urbano e gestione idrica e dei rifiuti - e lungo tutto il ciclo di vita di prodotti e servizi, dalla loro fase di progettazione fino a quella di recupero e riutilizzo del valore circolare.

L'Iniziativa congiunta sull'economia circolare persegue la propria missione attraverso finanziamenti e investimenti nel capitale di rischio delle imprese, al fine di favorire lo sviluppo di strutture finanziarie innovative per la costruzione di infrastrutture, la crescita delle aziende e la realizzazione di progetti di ricerca e innovazione.