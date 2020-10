Lavoro: Inps, da aprile a settembre oltre 3 mld di ore di cig covid autorizzate**

22 ottobre 2020 a

Roma, 22 ott. (Adnkronos) - Oltre tre miliardi di ore di Cig covid autorizzate tra aprile e il 30 settembre. Lo rende noto l'Inps che oggi ha diffuso il suo osservatorio sulla cassa integrazione guadagni. Il numero totale di ore di cassa integrazione guadagni autorizzate nel periodo dal 1° aprile al 30 settembre 2020, per emergenza sanitaria, precisa l'Istituto, è pari a 3.058,1 milioni di cui: 1.475,9 milioni di Cig ordinaria, 988,2 milioni per l'assegno ordinario dei fondi di solidarietà e 594,0 milioni di Cig in deroga.