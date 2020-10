Milano: in auto con 750 grammi di marijuana, arrestato

22 ottobre 2020 a

Milano, 22 ott. (Adnkronos) - La Guardia di finanza hanno arrestato a Binasco, in provincia di Milano, un uomo di 39 anni, cittadino italiano, sorpreso con 750 grammi di marijuana. A un posto di controllo prima dell'ingresso in autostrada a Binasco i militari hanno imposto a un'auto di fermarsi, ma il conducente ha accelerato e ha tentato di fuggire. Dopo poche centinaia di metri, però, l'auto è stata fermata. L'autista ha cercato di liberarsi di alcuni pacchetti, che, recuperati, contenevano marijuana per un totale di 750 grammi.

L'uomo alla guida dell'auto è stato arrestato per traffico e detenzione illecita di sostanza stupefacente. Processato per direttissima dal Tribunale di Pavia, è stato posto agli arresti domiciliari.