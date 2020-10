Milano: trasporta in auto 115 chili di hashish, arrestato

22 ottobre 2020 a

Milano, 22 ott. (Adnkronos) - Trasportava in auto 115 chilogrammi di hashish. Un uomo, un cittadino albanese di 25 anni, è stato arrestatato dai carabinieri a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, al casello autostradale della Tangenziale Nord. L'uomo, residente a Bolzano e incensurato, era alla guida di un'auto intestata a un suo connazionale di 28 anni, residente a Rimini e pregiudicato per reati di droga e guida in stato d'ebbrezza, quando è stato fermato dai militari. A bordo del mezzo i carabinieri hanno trovato e sequestrato 115 chili di hashish. Il 25enne è stato arrestato e portato nel carcere di Monza.