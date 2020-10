Milano: nasconde in casa 750 grammi di hashish, arrestato

22 ottobre 2020 a

Milano, 22 ott. (Adnkronos) - Un uomo è stato arrestato dai carabinieri a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, perché sorpreso con 750 grammi di hashish. L'uomo, un 24enne pregiudicato per reati contro la persona è stato fermato dai militari per un controllo. Nel corso della perquisizione nella sua abitazione sono stati in un controsoffitto usato come ripostiglio 750 grammi di hashish, suddivisi in panetti, due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento. Il 24enne è stato arrestato.