Scuola: Conte all'Unesco, 'coordinamento internazionale contro crisi istruzione ' (2)

(Adnkronos) - "L'istruzione di qualità sarà anche uno dei pilastri della nostra Presidenza - illustra Conte -: intendiamo promuovere il diritto globale all'accesso a un'istruzione di qualità come un modo per colmare le divisioni e ridurre le disuguaglianze, costruendo società più prospere e giuste. Non vediamo l'ora di lavorare con l'Unesco per raggiungere questi obiettivi e continuare il nostro sforzo di attuare l'Agenda 2030".

"Tutti dobbiamo sostenere i paesi in cui la povertà, i conflitti e le catastrofi naturali continuano a privare centinaia di milioni del diritto all'istruzione. Dovremmo riattivare un circolo virtuoso in cui l'istruzione è la chiave per il progresso economico, lo sviluppo sostenibile e la pace duratura. Lavoriamo insieme e facciamo passi coraggiosi ora, per creare sistemi educativi inclusivi, resilienti e di qualità adatti al futuro delle nostre prossime generazioni", conclude il premier.