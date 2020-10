Scuola: Conte all'Unesco, 'coordinamento internazionale contro crisi istruzione '

22 ottobre 2020 a

Roma, 22 ott. (Adnkronos) - "L'Italia desidera esprimere la propria gratitudine alla leadership dell'Unesco per aver reagito nella prima fase della pandemia al fine di mantenere alta l'attenzione internazionale sull'istruzione ricordando a tutti l'obiettivo chiave di preservare la continuità nelle attività di apprendimento in tutto il mondo. La crisi dell'istruzione globale richiede oggi più che mai un rafforzamento del coordinamento internazionale". Così il premier Giuseppe Conte, in un videomessaggio in occasione del Global Education Meeting.

"Condividiamo pienamente le priorità per la nostra azione collettiva nel settore dell'istruzione, come delineato nella dichiarazione GEM 2020. Sono infatti in linea con le politiche recentemente avarie dal governo italiano. Le scuole e l'istruzione saranno un elemento chiave del nostro piano nazionale di ripresa, in coerenza con i principali obiettivi dell'UE di nuova generazione. Concentrandosi su 'People', Planet' e 'Prosperity', la prossima presidenza italiana del G20 sosterrà lo sviluppo di soluzioni innovative ed efficaci per una ripresa economica sostenibile e inclusiva dalla pandemia", assicura il presidente del Consiglio.