Fondazioni: Palermo, 'rapporto storico con Cdp, condividiamo mission per sviluppo Italia'

Roma, 22 ott. (Adnkronos) - "Il rapporto tra le Fondazioni e Cdp è un rapporto storico. Condividiamo la stessa missioni e con tante azioni concrete sosteniamo lo sviluppo del Paese. Una mission particolarmente importante in una fase come quella che stiamo attraversando" con l'emergenza Covid. "Anche Cdp è cambiata e ora è sempre più una Cassa 3.0 che al fianco delle Fondazioni e di altre istituzioni, come Intesa Sp, avrà un ruolo sempre più fondamentale per aiutare allo sviluppo del Paese in questa difficile fase". Ad affermarlo è l'Ad di Cdp, Fabrizio Palermo, nel corso della presentazione del libro 'Fondazioni 3.0' (Bompiani) di Umberto Tombari e di Andrea Greco.