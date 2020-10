Borsa: Gorno Tempini (Cdp), 'infrastruttura finanziaria importante'

22 ottobre 2020 a

Roma, 22 ott. (Adnkronos) - Borsa Italiana "è un'infrastruttura finanziaria importante. Se non ci fossimo stati noi insieme a Intesa Sp e a un partner industriale come Euronext che avrà la maggioranza assoluta nel combinato che speriamo andrà presto a buon fine c'era il rischio di vedere Borsa Italiana andare verso altri lidi. Invece ora possiamo immaginare un ruolo ancora più attivo per avvicinare Borsa alle imprese e in particolare alle Pmi". Ad affermarlo, nel corso della presentazione del libro 'Fondazioni 3.0', è il presidente di Cdp, Giovanni Gorno Tempini.