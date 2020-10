Previsione scenari 2020-2021.Gaziano e Rossi (Consulenti finanziari indipendenti) spiegano cosa significa (e come) investire al tempo del Covid-19

22 ottobre 2020 a

(Milano, 22 ottobre 2020) - “Il futuro è un'ipotesi” cantava Enrico Ruggeri e al tempo del Covid-19 le recenti previsioni del Fondo Monetario Internazionale disegnano uno scenario globale ricco di contrasti con vincitori e vinti.

E dove dalle elaborazioni di SoldiExpert SCF, società di consulenza finanziaria indipendente, l'Italia fra le nazioni più industrializzate è fra quelle che ne uscirà purtroppo peggio a livello economico secondo gli stessi dati del World Economic Outlook. Chi ne uscirà meglio? Cina, Vietnam e Corea del Sud soprattutto mentre soprattutto Italia (-5,67%), Spagna (-4,66%) e Regno Unito (-3,05%) avranno nel triennio 2019-2021 fatto il passo del gambero nonostante il rimbalzo atteso nel 2021 del PIL in quasi tutto il pianeta una volta che il virus sarà domato.

Per analizzare cosa è successo in un anno complicato come il 2020 sia dal punto di vista degli investimenti azionari che obbligazionari e le implicazioni anche nel mondo del business e del lavoro l'ufficio studi di SoldiExpert SCF con Salvatore Gaziano e Roberta Rossi, consulenti finanziari indipendenti e pionieri del settore in Italia, hanno realizzato un utile video tutorial (disponibile all'indirizzo web bit.ly/qualiscenari su YouTube) che spiega tutto quanto è accaduto e cosa ci potrebbe essere dietro l'angolo visto da chi opera come consulente finanziario indipendente e non ha quindi particolari prodotti o strumenti finanziari “miracolosi” da spingere visto che questa figura professionale (iscritta a un Albo apposito) non può fornire consigli in conflitto d'interessi né detenere capitale di terzi.

Con consigli validi per tutti i risparmiatori poiché se una cosa è certa per tutti gli economisti, futurologi, analisti e sociologi è che il cambiamento avvenuto nel 2020 in molti settori e comportamenti non sarà solo temporaneo e tutto non tornerà esattamente come prima nonostante l'intervento massiccio di banche e governi per cercare di tenere in piedi l'economia con sussidi e interventi.

Per affrontare questi temi SoldiExpert SCF, società di consulenza finanziaria indipendente, ha realizzato una video-analisi che raccoglie le riflessioni dei propri analisti finanziari e quanto di più interessante è stato pubblicato in questi mesi.

In particolare si è parlato di:

• Che cosa è successo sui mercati e quali sono le lezioni da fare proprie

• Quali sono i vincitori e vinti, non solo come titoli e settori, ma anche come strategie

• L'importanza di stabilire il giusto mix di investimenti

• Perché le commissioni nascoste sono il tallone d'Achille della maggior parte degli investitori italiani e perché stare lontani dai prodotti illiquidi e altre “mandrakate” come private equity, fondi target, Pir, certificati d'investimento e buona parte dei fondi d'investimento

• Cosa significa COVID-19 per gli investitori e come prepararsi a nuovi eventi imprevedibili: l'importanza di diversificare non solo per asset e non fidarsi di chi vi parla di rendimenti sicuri senza rischi

• 50 sfumature di consulenti finanziari in Italia (indipendenti e non)

• Cosa come società di consulenza finanziaria indipendente consiglia prima di tutto a piccoli e grandi investitori;

