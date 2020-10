Corsa alla Champions League, le squadre favorite

22 ottobre 2020 a

(Milano, 22 ottobre 2020) - La Champions League è iniziata il 20 ottobre con la fase a gironi che vedrà i 32 club battersi per il trofeo più ambito d'Europa e i tifosi sono già interessatissimi agli esiti, anche perché il giro di scommesse che ruota attorno alla Champions è fra i più alti del mercato. Del resto, a giocare sono le squadre migliori d'Europa, le migliori dei rispettivi campionati nazionali, con campioni in campo fra i più forti del mondo.

L'ammirazione per squadre e campioni del cuore passa anche dallo scommettere sul loro successo – e non è solo questione di denaro. Per molti è proprio una passione, per altri è diventato un vero e proprio lavoro, ma ci sono tantissimi altri tifosi che si divertono a scommettere solo in occasione della Champions League. In tutti i casi, perché non sfruttare quindi i migliori bonus scommesse offerti dai bookmaker?

Prima di iniziare, occorre naturalmente informarsi sulle squadre favorite: quali sono quelle maggiormente quotate alla vittoria in Champions League 2020-2021? In questi casi non occorre fare riferimento al solo parere personale, ma tenere conto dello storico degli esiti, del calciomercato più recente, delle tattiche degli allenatori e avere, quando possibile, anche una strategia di scommessa.

Champions League 2020/2021: Barcellona

A pari livello con Juventus e Real Madrid, i tifosi godranno in questa edizione della supersfida Messi-Ronaldo con Barcellona-Juventus. Tuttavia, la principale sfida del Barcellona resta soprattutto con il Real Madrid che è anche il club ad aver vinto più Champions, ben 13 e per questo sempre super quotato, ma la squadra di Messi, dopo nuovi acquisti e nuove strategie già testate in campo, sembra pronta a stupire e a combattere, come sempre, per il titolo. Le quote però restano altalenanti, segno che tifosi e scommettitori restano perplessi etitubanti. Sarà la squadra da seguire con maggiore attenzione per piazzare la scommessa più interessante al momento migliore.

Champions League 2020/2021: Atalanta

L'anno scorso ha dato filo da torcere fino all'ultimo al Paris Saint-Germain di Neymar e assieme alla Juventus è l'unica squadra italiana ben quotata, sebbene la sua andatura non sia stata costante nel tempo, vuoi per errori nella formazione, vuoi per le assenze dovute alle varie quarantene. Il suo ingresso nell'attuale girone, però, resta molto influente e darà spettacolo, tanto che gli scommettitori più attenti la stanno già tenendo d'occhio nel campionato di Serie A.

Champions League 2020/2021: Manchester City

Fra le più quotate assieme al Bayern Monaco, il Manchester City non è mai stato oscurato dalle statistiche: forza in campo e difesa da manuale studiata da Ole Gunnar Solskjaer fanno, infatti, risaltare il club fra tutti gli altri, che del resto ha giocato ad altissimi livelli, come Pogba. Quale che sia la rosa che scenderà in campo ad ogni partita, i tifosi possono prima di tutto essere certi di godere di uno spettacolo e, dopo, di poter scommettere in modo adrenalinico.

Champions League 2020/2021: Bayern Monaco

La più quotata dagli scommettitori, con quote sui 5,5: tali speranze dipendono ovviamente dall'ultimo successo ottenuto proprio in Champions League l'anno scorso contro il Paris Saint-Germain, che ha portato il Bayern Monaco a essere l'attuale detentore del titolo. Lewandowski nel frattempo è diventato Scarpa d'Oro con i gol segnati la scorsa stagione e Flick pare essere il migliore tecnico che la squadra potesse mai avere: strategia vincente, pressioni per avere in rosa i migliori giocatori, come Leroy Sanè che, nonostante il recente infortunio, è pronto a dare spettacolo.

