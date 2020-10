Sicurezza: Salvini, 'basta detenuti con telefonini, Lega vince battaglia'

22 ottobre 2020 a

Roma, 22 ott. (Adnkronos) - “Basta detenuti con i telefonini in cella e stop ai complici che glieli fanno avere: da oggi sono reati. Dopo mesi di silenzio e incomprensibili ritardi, il governo ha ascoltato la Lega e i lavoratori della Polizia Penitenziaria. Meglio tardi che mai, alla faccia dei dubbi di M5S e Pd: ora servono altri passi in avanti, come quelli che la Lega ha già depositato alla Camera. Subito pistola a impulsi elettrici per gli agenti e pene più severe per chi aggredisce donne e uomini della polizia penitenziaria”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini.