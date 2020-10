Coronavirus: Gallera, 'sfida vera è mantenere altre attività ospedali'

22 ottobre 2020 a

Milano, 22 ott. (Adnkronos) - In Lombardia "non è un problema il numero dei posti letto in terapia intensiva". Lo assicura l'assessore al Welfare della Lombardia, Giulio Gallera, a Stasera Italia, dopo che oggi sono aumentati di 22 unità i pazienti ricoverati in terapia intensiva nella regione. "La sfida oggi è ricoverare pazienti Covid gravi e mantenere altre attività per i pazienti oncologici e per altre patologie. La sfida è non chiudere tutto per curare i pazienti Covid", ribadisce.