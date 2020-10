Carlo Carmine, Da Professionista A Imprenditore: il Bestseller su come creare un business a sette zeri

23 ottobre 2020 a

(Milano 23 ottobre 2020) - È n.1 su Amazon il terzo libro dell'autore più ricco d'Italia

Milano, 23.10.2020 – Tanto più in un momento storico come quello attuale, caratterizzato dai gravi problemi economici che attanagliano il nostro Paese, c'è una categoria che sta risentendo particolarmente dell'emergenza COVID-19: quella dei liberi professionisti. Secondo una ricerca effettuata da Acta, quasi un quarto dei lavoratori autonomi italiani ha smesso di lavorare tra marzo e giugno 2020 e il 60% ha subito una significativa riduzione di fatturato rispetto all'anno prima. Si stima inoltre che per fine anno il 90% delle partite IVA registreranno un significativo calo di fatturato. Per tutti quei liberi professionisti che desiderano rilanciare il proprio business in maniera decisa, esce oggi il libro di Carlo Carmine “DA PROFESSIONISTA A IMPRENDITORE - IN 24 H CON LA FORMULA W.I.A.C. - Tecniche e Strategie per Delegare, Scalare, Controllare il tuo Business e Trasformare la tua Professione in una Azienda” (Bruno Editore). Al suo interno, l'autore va a condividere le stesse informazioni che gli hanno consentito di trasformare la sua professione in un business di successo a sette zeri, generando risultati incredibili in brevissimo tempo.

“Il libro parla della trasformazione che ho vissuto io per primo sulla mia pelle e che mi ha trasformato da professionista a imprenditore” afferma Carlo Carmine, autore del libro. “Per anni mi sono guardato allo specchio e correvo, come un criceto, sulla ruota degli impegni quotidiani e di basso valore che non restituiscono molto né in termini economici né in termini professionali. Poi ho capito che se volevo scalare il mercato, andandomi a prendere quello che sapevo di meritare, dovevo diventare imprenditore e farlo nella maniera giusta. Cosa questa che spiego ampiamente nel mio libro”.

Secondo l'autore, troppo spesso si vive da “corsisti specializzati” pensando che saltando da un corso all'altro si arricchiscano sempre più le proprie competenze. È per questo motivo che Carlo Carmine è lapidario su un concetto in particolare: “quando si prende la decisione di scendere in campo, bisogna farlo subito, senza tentennamenti o esitazioni varie. Dopotutto, sono due gli elementi che fanno la differenza nel passaggio da professionista a imprenditore: un forte perché e un mentore che ti affianchi in questo percorso di crescita personale e professionale”.

“Quando abbiamo lanciato il suo primo libro, “Liberati da Equitalia” nel marzo 2018, ha avuto un tale successo che il professionista Carlo Carmine con un piccolo studio a Milano da 300.000 euro di fatturato si è dovuto trasformare velocemente nell'imprenditore con più di 100 collaboratori e 10.000.000 di euro di ricavi” incalza Giacomo Bruno, editore del libro, che aggiunge: “Nella mia carriera ho aiutato molti autori a far crescere il proprio lavoro. Ma sono davvero pochi quelli che sono stati in grado di scalare così velocemente il proprio business come Carlo Carmine”.

“Correva l'ottobre del 2017 quando conobbi per la prima volta Giacomo Bruno. Da lì alla stesura del mio primo libro “Liberati Da Equitalia” e successivamente di “Difendi I Tuoi Soldi Per Sempre Con Il Trust”, il passo è stato breve” conclude l'autore. “Per il lancio del mio terzo Bestseller non potevo che rivolgermi nuovamente alla Bruno Editore. I servizi che offre, la formazione e la professionalità, uniti alla straordinaria competenza, sono quanto di meglio puoi ambire se decidi di pubblicare un libro”.

Carlo Carmine, autore Bestseller con “Liberati da Equitalia/AER” e “Difendi i tuoi soldi per Sempre con il Trust”, è founder di CFC Trustee S.P.A., CFC Legal s.r.l. e TrustMeUp PLC. “Ex professionista”, è laureato in Economia e Legislazione per l'Impresa; ha frequentato il Master in Diritto e Pratica Tributaria de “IlSole24Ore”, il Corso in Fiscalità Internazionale e il Corso in Fiscalità Finanziaria e delle Operazioni Straordinarie di Imprese della "Bocconi". Ha collaborato con KPMG, con l'International Tax Department dello Studio Professionisti Associati ed è stato membro di “Deloitte Touche Tohmatsu”. Ha creato il percorso “Da Professionista a Imprenditore” che accompagna i professionisti, attraverso un cambio di mindset, all'acquisizione degli strumenti giusti per trasformarsi in imprenditori e scalare il proprio business.

Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002, con la sua casa editrice Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 27 bestseller sulla crescita personale e Editore di 600 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È considerato il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Blog & Press: