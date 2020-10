Le previsioni europee di Forrester per il 2021: le aziende più avanzate nel digitale manterranno un vantaggio a lungo termine rispetto ai concorrenti

23 ottobre 2020 a

a

a

Le aziende aumenteranno rapidamente gli investimenti in tecnologia per supportare la loro forza lavoro e fornire esperienze differenziate

LONDRA, 23 ottobre 2020 /PRNewswire/ -- Forrester (FORR: NASDAQ) prevede che il 2021 sarà l'anno in cui ogni azienda raddoppierà esperienze utente, operation, prodotti ed ecosistemi a leva tecnologica. Secondo Forrester's 2021 Predictions (il report sulle previsioni di Forrester per il 2021) reso noto oggi, il successo delle organizzazioni europee dipenderà da quanto rapidamente e da come riusciranno a sfruttare la tecnologia per supportare le risorse umane nella nuova normalità e realizzare piattaforme che facciano la differenza.

I report sulle previsioni di Forrester analizzano le dinamiche che influiscono su differenti settori e discipline, tra cui comportamenti dei consumatori, customer experience, esperienza dei dipendenti, marketing, privacy e tecnologia in continua evoluzione. I punti salienti del report sulle previsioni europee di Forrester per il 2021 includono:

"Durante la pandemia, le aziende europee hanno portato a termine attività che un tempo sembravano impossibili, talvolta anche da un giorno all'altro", ha affermato Laura Koetzle, VP e Group Director di Forrester. "Ma la volatilità porta anche opportunità. La conversione al telelavoro, la realizzazione di piattaforme di e-commerce per la vendita online e l'organizzazione di eventi in modalità virtuale per rimanere connessi sono solo alcuni degli esempi su cui hanno dovuto lavorare rapidamente le organizzazioni europee. Nel 2021 le aziende dovranno essere flessibili, creative e resilienti, e le nostre previsioni indicano un trend verso l'accelerazione della tecnologia".

Risorse:

Informazioni su Forrester

Forrester (NASDAQ: FORR) è una delle aziende più influenti nell'ambito della ricerca e consulenza a livello internazionale. Aiutiamo le organizzazioni a crescere facendo leva sull'approccio customer-obsessed. Gli esclusivi approfondimenti di Forrester si basano sui sondaggi annuali di oltre 690.000 consumatori e business leader in tutto il mondo, metodologie rigorose e obiettive e la saggezza condivisa dai nostri clienti più innovativi. Grazie a metodi di ricerca proprietari, dati e analitiche, consulenza personalizzata, peer group esclusivi, certificazioni ed eventi stiamo rivoluzionando la crescita delle aziende nell'era customer-centric; per saperne di più visita forrester.com.

Contatti per la stampa: Hannah Segvich, [email protected]