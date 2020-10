23 ottobre 2020 a

Roma, 23 ott. (Adnkronos) - Per evitare un nuovo lockdown generalizzato "dobbiamo rimanere vigili e prudenti, pronti a intervenire nuovamente in qualsiasi momento ove fosse necessario". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, in un videomessaggio per il Festival del Lavoro 2020