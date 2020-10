“Giacomo di cristallo e altre storie”: un libro in simboli per il centenario di Gianni Rodari

23 ottobre 2020 a

(Bari 23 ottobre 2020) - BARI, 23 ottobre 2020 - Si chiama Giacomo di Cristallo e altre storie (pp. 112 Euro 15,50) ed è il primo libro in simboli dedicato a Gianni Rodari, pubblicato da edizioni la meridiana per il centenario della nascita. Il libro raccoglie 5 storie (Giacomo di cristallo, La casa di Tre Bottoni, Re Mida e il brigante Filone, La principessa Allegra, Terésin che non cresceva) tradotte in simboli, la modalità di scrittura e lettura codificata per persone che hanno disabilità cognitive e linguistiche. I libri in simboli della CAA (Comunicazione Aumentata Alternativa) entrati nell'editoria italiana da alcuni anni sono parte del catalogo della casa editrice con la collana Parimenti. Giacomo di Cristallo arriva dopo Il diario di Anna Frank (2017) e Dracula (2018).

“La scelta prima che editoriale è una scelta di politica e di cittadinanza: riconoscere cioè che leggere un bel libro, un classico come Anna Frank o Dracula, o belle storie come quelle di Gianni Rodari, non è una questione accessoria ma un dritto da assicurare a tutti. C'è un diritto alla letteratura che va garantito ed è dovere di noi editori occuparcene”, dice Elvira Zaccagnino, direttrice della casa editrice. “La particolarità della collana è che i libri da tradurre in simboli sono scelti dai potenziali lettori con disabilità cognitive e linguistiche e che vengano da loro stessi tradotti in simboli”, continua Zaccagnino.

Le storie di Gianni Rodari ora in libreria sono state scelte e tradotte dal gruppo di lavoro Librarsi, il laboratorio permanente di costruzione e produzione di libri accessibili della Cooperativa Accaparlante di Bologna. Le illustrazioni che accompagnano il libro sono di Francesco Tacconi. Per la pubblicazione la casa editrice ha ottenuto i diritti dalla moglie e dalla figlia di Gianni Rodari, che hanno mostrato entusiasmo per questa scelta editoriale.

Il 28 ottobre alle sulla pagina Fb di edizioni la meridiana il gruppo di traduttori del laboratorio Librarsi presenterà il libro alle ore 17,00.

