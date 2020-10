Milano: Sala, 'da dicembre 100 nuovi autobus elettrici per flotta Atm'

23 ottobre 2020 a

a

a

Milano, 23 ott. (Adnkronos) - "Non esiste transizione ambientale che non comprenda un rinnovo dei mezzi di trasporto pubblico. Da dicembre la flotta Atm si arricchirà di 100 nuovi autobus elettrici che arriveranno via via nei mesi successivi e che si aggiungeranno ai 67 già circolanti". Lo annuncia il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, su Facebook. "Potenziare il trasporto pubblico in questo momento è fondamentale e lo facciamo mantenendo l'impegno di acquisire solo veicoli green".