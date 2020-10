M5S: Casaleggio, 'scissione? Farebbero la fine di altri fuoriusciti'

23 ottobre 2020 a

Roma, 23 ott. (Adnkronos) - Il M5S può trasformarsi in partito? “Se la maggioranza delle persone decidesse di farlo, dubito che ci sarebbe una unità d'intenti con la minoranza”. In questo caso ci sarebbe una scissione? “Se qualcuno vuole costituire un partito, credo che seguirebbe l'esempio di altri fuoriusciti che hanno cercato nuovi simboli...”. Lo dice Davide Casaleggio a Bruno Vespa per il libro 'Perche' l'Italia amo' Mussolini (e come ha resistito alla dittatura del virus)', in uscita il 29 ottobre da Mondadori - Railibri.