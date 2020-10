Coronavirus: Fontana, 'lavoreremo con governo per superare didattica a distanza'

23 ottobre 2020 a

Milano, 23 ott. (Adnkronos) - “Abbiamo il dovere di assumere ogni provvedimento che possa interrompere la circolazione del virus. Confidiamo che questi provvedimenti possano rallentare il contagio e in questo periodo lavoreremo con il governo per riuscire a porre in essere tutte le altre iniziative che abbiamo proposto per superare la didattica a distanza”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, incontrando la stampa a margine della call con tutti i sindaci dei capoluogo di provincia ai quali ha esposto in maniera dettagliata i dati per spiegare il motivo per cui è stata disposta “per un breve periodo” la didattica a distanza nelle scuole superiori.

"Io sono assolutamente convinto che la scuola si debba fare in presenza, ma in situazioni come quella che stiamo vivendo oggi abbiamo il dovere di prendere qualsiasi provvedimento che possa interrompere la circolazione del virus, come la didattica a distanza per le scuole superiori”, ha concluso.