M5S: Casaleggio, 'segreteria allargata? C'è già il team del futuro'

Roma, 23 ott. (Adnkronos) - Una segreteria allargata per il M5S? "Se parliamo di collegialità ci sono gli iscritti e c'è il Team del Futuro. Le segreterie appartengono al modello partitico". Così Davide Casaleggio, in un'intervista a Bruno Vespa per il libro 'Perché l'Italia amò Mussolini (e come ha resistito alla dittatura del virus)', in uscita il 29 ottobre da Mondadori - Railibri.

"Prima delle scorse elezioni politiche - ricorda Casaleggio - fu varata una legge per mettere in difficoltà il M5S. Si è stabilito che ogni partito dovesse avere un capo politico come rappresentante legale. Quindi per rinunciarci dovrebbe cambiare la legge. A gennaio 2020 - aggiunge - abbiamo votato per la nascita di un Team del futuro di 200 persone tra cui 18 ricoprono incarichi chiave: 12 le aree tematiche (per esempio l'ambiente) e 6 le aree funzionali (per esempio le campagne elettorali)…Collegialità significa applicare le decisioni degli iscritti". Quindi un capo politico sarebbe il portavoce degli iscritti? "Direi di si'", replica.