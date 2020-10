M5S: Casaleggio, '163 parlamentari non pagano più quote Rousseau'

23 ottobre 2020 a

Roma, 23 ott. (Adnkronos) - “A detenere il ‘potere' nel MoVimento 5 Stelle sono gli iscritti e lo esercitano tramite Rousseau. Da quindici anni abbiamo adottato varie modalità di sostegno economico del sistema con modalità diverse per Rousseau. Solo negli ultimi due anni i parlamentari contribuiscono con 300 euro mensili. Alcuni oggi (163 parlamentari, dato di luglio non aggiornato) pensano sia opportuno condurre la loro battaglia politica interna al movimento smettendo di versare e sostenere il progetto. Abbiamo perciò limitato alcuni impegni e abbiamo disdetto il contratto d'affitto per una parte dell'ufficio di Milano per continuare a pagare gli stipendi ai nostri collaboratori”. Così il presidente dell'associazione Rousseau, Davide Casaleggio, a Bruno Vespa per il libro "Perché l'Italia amò Mussolini (e come ha resistito alla dittatura del virus)", in uscita il 29 ottobre da Mondadori-Railibri.

Quando Vespa chiede della trattativa con il M5S sulla cessione di Rousseau, Casaleggio richiama il bilancio 2019 dell'associazione dove risulta che il costo del servizio è di circa 1 milione 200mila euro l'anno: è questa, evidentemente, la base della trattativa in corso con Vito Crimi.