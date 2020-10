23 ottobre 2020 a

a

a

Napoli, 23 ott. (Adnkronos) - Sono 2.280 i nuovi casi di

Sono 98 le persone ricoverate in terapia intensiva in Campania (4 in più rispetto a ieri) su un totale di 227 posti letto di terapia intensiva complessivamente attivi su base regionale. I posti letto di degenza occupati sono 1.090 (+53 rispetto a ieri) a fronte di 1.114 posti letto di degenza complessivi presenti su base regionale.