Coronavirus: controlli carabinieri Bergamo, sei persone sanzionate

23 ottobre 2020 a

a

a

Milano, 23 ott. (Adnkronos) - I carabinieri del Comando provinciale di Bergamo nel corso dei servizi di controllo effettuati ieri notte su tutto il territorio provinciale, mirati in particolare a verificare il rispetto della normativa anticovid, hanno controllato 351 persone, di cui 60 tra la mezzanotte e le 5, 167 tra le ore 18 e le 24. Sono quattro le persone sanzionate perché circolavano in violazione delle recenti disposizioni per contenere la diffusione del virus e cinque quelle denunciate per altri reati, quali spaccio e furto. Sono 38 gli esercizi commerciali controllati, due i gestori sanzionati per violazione dell'articolo 4, comma 1 del decreto legge 19/2020.