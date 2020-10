Coronavirus: in Lombardia proteste studenti contro didattica a distanza

23 ottobre 2020 a

Milano, 23 ott. (Adnkronos) - Presidi di protesta degli studenti delle scuole superiori nelle principali città della Lombardia. Fuori dalle scuole i giovani dell'Unione degli Studenti Lombardia sono scesi in piazza, hanno presidiato fuori dalle scuole, fatto flash mob e fotopetizioni per ribadire che "l'istruzione pubblica non può essere trattata come l'ultimo fanalino di coda delle scelte della politica". Ludovico Di Muzio, coordinatore dell'Uds Lombardia, spiega che "siamo scesi in piazza perché chiudere le scuole doveva essere l'ultima spiaggia. Prima vogliamo reali garanzie ed investimenti strutturali all' istruzione pubblica, e se dobbiamo tornare in didattica a distanza, su device ed accessibilità".

L'Uds Lombardia dà appuntamento per martedì prossimo sotto il palazzo di Regione Lombardia, lato via Galvani, alle 9.30. "La Regione ha rinunciato alla scuola, al nostro futuro, noi non rinunceremo. Anzi invitiamo tutti e tutte allo sciopero della Dad ed a partecipare alle lezioni in piazza con Priorità alla Scuola".