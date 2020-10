Libri: da Fondazione Cariplo 1,5 mln per promuovere lettura (2)

23 ottobre 2020 a

(Adnkronos) - Giovanni Fosti, presidente Fondazione Cariplo, spiega che "la passione con cui ci sono stati proposti dei testi da bambini è ciò che ha determinato in noi il piacere della lettura e l'ha resa un'occasione di apprendimento e crescita. Attraverso la promozione della lettura Fondazione Cariplo vuole incoraggiare dei valori particolarmente importanti in questo momento: la curiosità, l'apertura al nuovo e la capacità di dare senso a ciò che accade. Sostenere la lettura significa sostenere la crescita personale: investire sulle persone, su tutte le persone, è alla base delle scelte di Fondazione Cariplo e della scelta di continuare, in un momento così difficile, a investire sulla cultura, che per noi rimane uno dei pilastri su cui costruire il futuro”.

Andrea Mascetti, coordinatore della commissione Arte e Cultura di Fondazione Cariplo, sottolinea che "leggere è una opportunità immensa. Un tempo le librerie di famiglia permettevano a un giovane di esplorare il mondo. Oggi sempre meno persone hanno accesso a queste piccole miniere di conoscenza e possibilità. Fondazione Cariplo vuole gettare un sasso nello stagno e chiamare a raccolta tutti coloro che ritengono la lettura, i libri, le librerie e i librai, un mezzo di elevazione culturale e spirituale di cui non possiamo fare a meno".