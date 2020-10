Libri: da Fondazione Cariplo 1,5 mln per promuovere lettura

23 ottobre 2020 a

Milano, 23 ott. (Adnkronos) - Fondazione Cariplo sostiene la lettura attraverso il bando 'Per il Libro e la Lettura' e stanzia 1,5 milioni di euro per promuovere iniziative che la favoriscano. Con il bando 'Per il Libro e la Lettura', la Fondazione sceglie di rinnovare il proprio impegno prestando particolare attenzione alle fasce della popolazione con minori opportunità e alle aree marginali, per favorire processi di inclusione sociale e culturale e contrastare fenomeni crescenti di povertà educativa. Secondo l'ultimo rapporto annuale Istat, nell'ultimo decennio la quota di lettori è scesa da 45,2 al 38,4% della popolazione, un calo che riguarda in particolare bambini, adolescenti e la fascia di età tra i 35 e i 64 anni.

L'obiettivo del bando è ampliare la base sociale della lettura, incrementando il numero di lettori in tutte le fasce della popolazione, anche tra quanti spesso rinunciano al piacere della lettura per mancanza di tempo.

La Fondazione intende sostenere progetti che stimolino la curiosità e il piacere di leggere soprattutto tra i bambini, gli adolescenti e i giovani adulti, tra gli anziani, tra le persone adulte con scarsa propensione alla lettura o con minori opportunità. Particolare attenzione verrà dedicata agli interventi nelle aree fragili del territorio di riferimento della Fondazione o nelle periferie dei grandi centri urbani, per stimolare il protagonismo delle comunità attraverso percorsi radicati nel territorio.