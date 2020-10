Coronavirus: Conte sotto assedio, governo al bivio con fantasma lockdown/Adnkronos** (2)

23 ottobre 2020 a

(Adnkronos) - Un lockdown fino all'Immacolata - il ragionamento - tenendo un occhio vigile sui dati e sperando in un ritorno a una pseudo normalità per le festività natalizie. Ma le critiche e i dubbi sulla gestione vengono sollevati da tutti i protagonisti della maggioranza. Luigi Di Maio, in un post su Facebook in cui difende a spada tratta l'operato della ministra Lucia Azzolina dagli attacchi, ammette: "dobbiamo dirci chiaramente che alcune cose non vanno. Penso ai drive-in. E' inaccettabile fare 8-10 ore di fila per un tampone e su questo, come su altri aspetti, il governo deve lavorare duramente per dare risposte rapide e concrete ai cittadini, che non hanno colpe".

In questo fuoco di fila che sembra mettere sotto assedio il premier, non manca di farsi sentire la voce critica di Matteo Renzi. "C'è qualcosa che non va nella gestione dell'emergenza -riconosce l'ex premier-. Penso che i problemi della seconda ondata derivino essenzialmente da quattro t: mancano tamponi rapidi, manca tracciabilità seria, mancano trasporti pubblici, dobbiamo avere più terapie intensive", snocciola le criticità il leader di Iv, benché il suo partito non voglia sentir parlare di coprifuoco e lockdown.

Qualcuno, tra i ministri, non esclude che già domani Conte possa convocare una riunione di emergenza. Sempre domani, con ogni probabilità, si terrà una Stato-Regioni. Allo studio del governo un coprifuoco generalizzato, una stretta sulle scuole secondarie e una comunicazione più incisiva sui cittadini. Nonché un lockdown temporaneo nelle metropoli, dove i contagi sono ormai fuori controllo. Ma le nuvole che si addensano sull'Europa e l'Italia fanno temere il peggio. Un lockdown generalizzato: un fantasma che aleggia con forza e torna a fare paura. Chiusi nelle nostre case, ancor prima di essere tornati ad abbracciarci come auspicava il premier nella primavera scorsa.