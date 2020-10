Milano: maltratta e minaccia di morte il padre per avere soldi, arrestato

24 ottobre 2020 a

Milano, 24 ott. (Adnkronos) - Un 33enne è stato arrestato a Milano con l'accusa di aver maltrattato e minacciato di morte l'anziano padre per estorcendogli dei soldi. Ieri sera, venerdì 23 ottobre, i militari della stazione Milano Crescenzago hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dall'Ufficio gip, nei confronti dell'uomo, un cuoco gravato da precedenti di polizia per reati contro la persona.

In base agli elementi emersi nel corso delle indagini, è stato ritenuto "gravemente indiziato di aver, in stato di abituale intossicazione da cocaina, maltrattato il padre convivente con atteggiamento aggressivo ed intimidatorio, sottoponendolo, quotidianamente, a vessazioni fisiche e verbali, costringendolo in più occasioni ad erogargli somme di denaro al fine di procurarsi un ingiusto profitto e ingenerando nell'anziano uno stato costante di timore e sofferenza".

L'ultimo episodio risale allo scorso 5 ottobre quando l'anziano si è rivolto ai carabinieri di via Padova in quanto minacciato di morte e inseguito in strada dal ragazzo, il quale aveva appena danneggiato la sua auto. Il 33enne è stato rintracciato in un'abitazione di Busto Arsizio (Varese) e portato nella locale casa circondariale.