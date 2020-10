Cremona: sorpreso a rubare gasolio, denunciato

24 ottobre 2020 a

Milano, 24 ott. (Adnkronos) - A Casalmaggiore, in provincia di Cremona, i militari del Radiomobile intervenuti su richiesta del titolare di una ditta, hanno bloccato un uomo, domiciliato nel vicino campo nomadi, sorpreso con una tanica contenente alcune decine di litri di gasolio, appena 'spillato' da un escavatore in uso all'azienda. Poco distante hanno trovato e sequestrato un tubo in gomma, lungo circa 3 metri, utilizzato per portare a termine l'azione. Il 45enne è stato denunciato per furto di gasolio - restituito subito al proprietario - e per aver violato le normative anti-covid-19 sulle limitazione agli spostamenti in orario notturno.