Milano: rifiuta mascherina e minaccia con coltello personale Atm, arrestato

Milano, 23 ott. (Adnkronos) - Gli agenti delle Volanti della questura di Milano sono intervenuti ieri mattina, venerdì 23 ottobre, alla fermata della metropolitana di Lambrate per la richiesta d'intervento da parte del personale Atm minacciato con un coltello da un 71enne, il quale non voleva indossare la mascherina e pretendeva di salire ugualmente a bordo del mezzo pubblico.

Subito dopo la chiusura delle porte della carrozza metropolitana, l'uomo, che non è riuscito a salire a bordo, ha estratto dalla giacca un coltello da cucina con una lama di oltre 20 centimetri e ha minacciato i due vigilanti. Immediatamente disarmato, l'uomo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, indagato per porto d'armi e sanzionato amministrativamente per la violazione della normativa Covid-19.